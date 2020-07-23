Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ВДЦ Смена#WorldSkills23.07.2020 08:40

Профориентационная сессия на «Смене» с экспертами отрасли

В среду, 22 июля 2020 года, в дистанционном формате состоялась профориентационная сессия участников Всероссийской профильной онлайн-смены во Всероссийском детском центре «Смена» с экспертами и российскими специалистами предприятий Госкорпорации «Роскосмос», которые представили в рамках смены компетенции движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Экспертами выступили победители, призеры корпоративных чемпионатов «Молодые профессионалы Роскосмоса», Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019, а также их наставники.

Всего в рамках смены представлено одиннадцать профильных компетенций: «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Инженерия космических систем», «Инженерный дизайн CAD», «Электроника», «Сетевое и системное администрирование», «Корпоративная защита от внутренних угроз», «Электромонтаж», «Рекрутинг», «Интернет-маркетинг» и «Охрана труда».

В ходе сеанса видеоконференцсвязи участники смены смогли узнать о том, как компетенции применяются в работе предприятий российской ракетно-космической отрасли, об их основных особенностях и значении в производственной системе Госкорпорации «Роскосмос». Так, по компетенции «Инженерия космических систем» участники смены смогли узнать об основах использования и управления энергией, двигателях космических аппаратов и получили возможность задать интересующие вопросы.

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Всероссийская онлайн-смена «Юниоры Ворлдскиллс», организованная Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», реализуется с 20 по 27 июля 2020 года на базе центра «Смена». Участие принимают 280 школьников со всех регионов России, которые проходят обучение по 11 компетенциям. В завершение смены им предстоит сдать демонстрационный экзамен в дистанционном формате по стандартам «Ворлдскиллс».

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