Сенаторы обсудили угрозы, которые представляет для нашей страны агрессивная «мягкая сила» Запада

Source: Russia – Council of the Federation
В Комитете СФ по обороне и безопасности состоялся «круглый стол» на тему обеспечения гуманитарных задач обороны Российской Федерации.
Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области провел «круглый стол» на тему «Роль законодательных (представительных) органов власти в обеспечении гуманитарных задач обороны Российской Федерации: чем грозит нашей стране агрессивная «мягкая сила» Запада».
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В мероприятии принял участие член Комитета СФ по международным делам Владимир Лакунин, ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области а также представители Министерства иностранных дел РФ, Министерства обороны РФ, академических институтов и научного сообщества.
«Тема «мягкой силы» не случайно обсуждается на площадке Комитета СФ по обороне и безопасности. Страны Запада не прекращают попыток вмешательства в политические и социальные процессы, происходящие в Российской Федерации. Возрастает роль влияния на общественное сознание средств массовой информации и социальных сетей, продолжаются намерения к разрушению традиционных духовно-нравственных ценностей», — сказал Виктор Бондарев.
«Круглый стол» на тему «Роль законодательных (представительных) органов власти в обеспечении гуманитарных задач обороны РФ»
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«Круглый стол» на тему «Роль законодательных (представительных) органов власти в обеспечении гуманитарных задач обороны РФ»
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Виктор Бондарев
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«Круглый стол» на тему «Роль законодательных (представительных) органов власти в обеспечении гуманитарных задач обороны РФ»
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«Круглый стол» на тему «Роль законодательных (представительных) органов власти в обеспечении гуманитарных задач обороны РФ»
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Михаил Козлов
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«Круглый стол» на тему «Роль законодательных (представительных) органов власти в обеспечении гуманитарных задач обороны РФ»
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Сергей Аренин
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«Круглый стол» на тему «Роль законодательных (представительных) органов власти в обеспечении гуманитарных задач обороны РФ»
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Сергей Безденежных
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Александр Ракитин
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«Круглый стол» на тему «Роль законодательных (представительных) органов власти в обеспечении гуманитарных задач обороны РФ»
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Виктор Бондарев
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«Круглый стол» на тему «Роль законодательных (представительных) органов власти в обеспечении гуманитарных задач обороны РФ»
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Александр Михайлов
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Валерий Куликов
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Франц Клинцевич и Виктор Бондарев
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«Круглый стол» на тему «Роль законодательных (представительных) органов власти в обеспечении гуманитарных задач обороны РФ»
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«Если попытки любого физического вмешательства во внутренние дела нашей страны пресекаются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, то противодействие инструментам «мягкой силы» требуют постоянной разработки государственных решений по их нейтрализации», — подчеркнул глава Комитета СФ по обороне и безопасности.
Виктор Бондарев предложил наметить направления, по которым необходимо проводить работу научному сообществу и российским органам власти в целях пресечения влияния деструктивных западных технологий на внутреннюю и внешнюю политику нашего государства, его суверенитет и безопасность.
Выступавшие в ходе «круглого стола» констатировали, что на современном этапе западной политики «мягкая сила» перестала соответствовать своему названию, превратившись в агрессивный инструмент давления на Россию и средство ведения политической войны. Отмечено, что западные стандарты, особенно в сфере науки и образования, оказывают прямое влияние на вопросы национальной обороны и безопасности нашей страны
Рассмотрен опыт США, Франции, ФРГ в плане парламентского реагирования на вмешательство во внутренние дела этих стран.
По итогам «круглого стола» принят за основу проект решения, в котором, в частности, отмечена необходимость выработки единых государственных подходов к идеологической работе, более активного применения на практике отечественных не силовых методов противодействия путем применения собственных инструментов «мягкой силы», в отношении партнеров и оппонентов России, том числе и на постсоветском пространстве.
Сенаторы сошлись во мнении о необходимости продолжить более широкое обсуждение заявленной на «круглом столе» темы с привлечением представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также крупных российских специалистов и ученых-экспертов.