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Роскосмос. Сотрудничество со Всероссийским детским центром «Смена» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»
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#Роскосмос#Главное#ВДЦ Смена
23.07.2020 22:12
Сотрудничество со Всероссийским детским центром «Смена»
Между Госкорпорацией «Роскосмос» и Всероссийским детским центром «Смена» заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках онлайн-встречи соглашение было подписано директором Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Шишкиным и врио руководителя Всероссийского детского центра «Смена» Игорем Журавлевым. В церемонии также приняли участие директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Игорь Михеев и участница Всероссийской онлайн-смены «Юниоры Ворлдскиллс» Екатерина Сорина.
Соглашение о сотрудничестве позволит на системной основе развивать перспективные направления в реализации образовательных и профориентационных проектов с воспитанниками центра «Смена», в том числе позволит разрабатывать и реализовывать профильные образовательные программы в формате тематических смен космической направленности.
«Взаимодействие со Всероссийским детским центром „Смена“ позволит объединить наши возможности, ради будущего поколения детей и молодежи, для формирования кадрового потенциала российской космонавтики и других высокотехнологичных отраслей», — отметил директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.
В рамках Соглашения будет разработана комплексная программа взаимодействия по реализации мероприятий, направленных на популяризацию достижений космонавтики, содействию профессиональному самоопределению детей и молодежи.
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