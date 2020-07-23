С. Митин: Изменение законодательства направлено на стабильное развитие рыбного бизнеса и прибрежных регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры.

Сенаторами разработан проект федерального закона о внесении изменений в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования регулирования отношений по предоставлению права на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области открывая заседание рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры.

«Законопроект направлен на решение задач, способствующих повышению инвестиционной привлекательности рыболовства, возникновению условий для долгосрочного планирования в данном виде деятельности, обновления и модернизации основных производственных фондов и объектов инфраструктуры, решению социальных задач на уровне регионов», — сказал сенатор.

Законопроект направлен на решение задач, способствующих повышению инвестиционной привлекательности рыболовства

По его словам, документ предусматривает введение единообразия в установлении сроков заключения договоров пользования рыболовным участком и преимущественного права для добросовестных пользователей, исполнивших свои обязательства по договорам пользования рыболовными участками на заключение таких договоров на новый срок.

Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Петр Савчук

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Сергей Митин

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Елена Грешнякова и Геннадий Орденов

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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В настоящее время сроки заключения договоров пользования рыболовными участками могут составлять от 10 до 25 лет. Договора заключаются по результатам конкурса, при этом критерии, по которым конкурсная комиссия определяет срок заключения договора пользования рыболовным участком, не предусмотрены, сообщил Сергей Митин. «В законопроекте предлагается однозначно установить срок заключения договора пользования рыболовным участком – 25 лет».

Кроме того, в законопроект включена норма, предусматривающая, что лица, осуществляющие рыболовство на основании договоров пользования рыболовными участками, заключенными по результатам проведения конкурса на право заключения такого договора, и исполнившие свои обязанности, предусмотренные этими договорами, имеют право на заключение новых договоров пользования рыболовными участками в отношении тех же рыболовных участков без проведения конкурса.

«На лососевых участках работают в основном малые и средние предприятия, расположенные в отдаленных селах и поселках на побережье. Именно они обеспечиваю занятость местного населения и содержат социальную инфраструктуру рыбацких поселков. Предоставление им преимущественного права на перезаключение договоров пользования рыболовными участками на новый срок создаст правовые условия для стабильного развития рыбного бизнеса и прибрежных регионов», — считает сенатор.

Он отметил, что аналогичная норма содержится в Федеральном законе «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В ходе заседания рабочей группы состоялось предметное обсуждение документа с участием заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Петра Савчука.

По итогам обсуждения законопроект будет доработан для внесения в Государственную Думу, сообщил Сергей Митин.

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