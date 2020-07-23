Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1723.07.2020 19:03

Экипаж МКС-64 продолжает подготовку к полету

Перед тем, как отправиться в космос, космонавтам нужно заранее определиться с комплектами одежды, которые им доставят грузовым кораблем на борт Международной космической станции. Одежду отшивают индивидуально с учетом особенностей фигуры и личных предпочтений участников экспедиций. Она соответствует условиям, в которых применяется. Кроме того, полетная одежда функциональна, универсальна и удобна.

Некоторые изделия можно носить в качестве повседневной или спортивной одежды. Важной особенностью изделий является разнообразие цветовой гаммы. Это позитивно сказывается на психологическом настрое космонавтов во время долговременных экспедиций. На Международной космической станции предпочтительны футболки, рубашки поло, шорты, брюки, комбинезоны, костюмы и спортивная одежда. Из обуви на станции — кроссовки и велотуфли для занятий на велотренажере.

Каждое изделие имеет свой срок службы: рубашки поло носят не более 15 дней, шорты рассчитаны на 30 дней, а брюки — приблизительно на 45 суток. Нижнее белье, как правило, надевают и используют в течение трех дней. Важным элементом в брюках является наличие штрипок. Как говорят космонавты, они позволяют в невесомости закрепить брюки по всей длине ноги и не дают возможности им подниматься.

Для подбора и определения размера одежды и обуви с Сергеем Рыжиковым, Сергеем Кудь-Сверчковым и Кэтлин Рубинс провели специальные занятия в Центре подготовки космонавтов, на которых сняли мерки с каждого участника экипажа, произвели примерку готовых изделий, зафиксировали замечания по пошиву. После внесения этих замечаний в протокол одежда была отправлена на доработку.

«Шьют одежду индивидуально, — прокомментировала примерку полетной одежды экипажем руководитель практического занятия в ЦПК Надежда Симахина. — Вплоть до сантиметра высчитывается длина рукава, штанины, штрипок. По желанию космонавта на комбинезон или футболку можно изготовить шеврон с эмблемой экипажа или экспедиции, его родного города или университета, в котором обучался, или сделать нашивку с инициалами имени и фамилии».

По словам Надежды Симахиной, при пошиве одежды используются экологичные ткани, а все изделия подвергаются специальной проверке во избежание лишних включений, возможных при изготовлении. Ассортимент изделий был разработан с учетом мнения космонавтов и специалистов Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, ООО «Кентавр-Наука» по заказам Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), при участии Института медико-биологических проблем Российской академии наук.

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