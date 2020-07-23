Южной транспортной прокуратурой направлено в суд уголовное дело по факту гибели людей в результате происшествия с судном «Атолл» в акватории Черного моря

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Южная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении собственника и судоводителя маломерного судна «Атолл». В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц), ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

По версии следствия, в июне 2019 года собственник маломерного судна «Атолл» организовал на территории пляжа п. Джубга Туапсинского района платные морские прогулки. При этом в конструкцию маломерного судна были внесены существенные изменения, которые привели к ухудшению показателей его устойчивости и непотопляемости.

05 июля 2019 года судоводитель принял на борт «Атолла» 49 пассажиров при том, что максимальное количество пассажиров, которое разрешено перевозить на указанном маломерном судне составляет 11 человек.

В результате несоблюдения правил безопасности при перевозке пассажиров произошло опрокидывание судна, вследствие чего два пассажира погибли.

Уголовное дело направлено в Туапсинский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу.

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