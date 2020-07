Valsts prezidenta Jūrmalas rezidencē notiks diskusija par Latvijas interesēm un iespējām ANO saistībā ar organizācijas 75. gadskārtu

Pirmdien, 27. jūlijā, plkst. 10.00 Valsts prezidenta Jūrmalas rezidencē (Jūrmala, Z. Meierovica prospekts 31) notiks diskusija par Latvijas pienesumu Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO). Šogad ANO 75. gadskārtā Eiropas Savienības dalībvalstīs notiek aktīvas diskusijas par multilaterālismu. Latvijai tas ir īpaši nozīmīgi, kandidējot nepastāvīgās dalībvalsts statusam ANO Drošības padomē (DP) 2025. gada vēlēšanās. No plkst. 10.00 līdz 11.00 paredzēta diskusijas atklāšana, kur ievadvārdus teiks Valsts prezidents Egils Levits un Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Tāpat plānota Latvijas Ārpolitikas institūta direktora vietnieka Kārļa Bukovska pētījuma “Latvijas intereses un iespējas ANO DP nepastāvīgās dalībvalsts statusā” prezentācija, kā arī diskusija ar NVO pārstāvjiem – biedrības LAPAS direktori Inesi Vaivari, Latvijas Pilsoniskās alianses direktori Kristīni Zonbergu – un Latvijas ANO jauniešu delegātiem: Kristiānu Plāti, Natāliju Knipši un Oto Davidovu. Savukārt plkst. 11.30 sāksies darba seminārs “Par Latvijas pienesumu ANO: ar skatu uz kandidēšanu DP 2025. gada vēlēšanās”. ANO Drošības padome sastāv no piecām pastāvīgajām loceklēm (ASV, Lielbritānija, Francija, Krievija un Ķīna) un 10 nepastāvīgajām loceklēm, ko ievēl ANO Ģenerālā asambleja, ievērojot noteiktu reģionālo sadalījumu. Latvija ir locekle Austrumeiropas valstu grupā, kam paredzēta viena vieta Drošības padomē. Latvija vēl nekad nav bijusi Drošības padomes locekle, un tā kandidēs šim statusam 2025. gada vēlēšanās. Par mediju dalību: mediju pārstāvjiem, kuri vēlas atspoguļot norisi, lūgums pieteikties līdz 24. jūlijs plkst. 16.00, nosūtot e-pastā prese[at]president.lv vārdu, uzvārdu, personas kodu un pārstāvēto mediju. Ierodoties būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra vadītāju Justīni Deičmani pa tālr. 67092123 vai e-pastā justine.deicmane[at]president.lv. Mediju programma 10.00–11.00 – diskusijas atklāšana. Mediju iespējas: foto, video sākumā, norises laikā, intervijas iespējas līdz plkst. 11.30 11.30 – darba seminārs. Mediju iespējas: foto, video sākumā

Source: President of Latvia in Latvian