АО «Газпром теплоэнерго» провело внеплановые противоаварийные тренировки во всех регионах присутствия

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

24 июля 2020, 13:00

В рамках подготовки к отопительному сезону 2020–2021 гг. в период с 23 июня по 17 июля в дочерних предприятиях и филиале в Ленинградской области АО «Газпром теплоэнерго» были проведены масштабные внеплановые тренировки по локализации и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов.

«Учения проводились совместно с профессиональными аварийно-спасательными формированиями, обслуживающими объекты в разных регионах. Дочерние общества и филиал тренировались по индивидуальным сценариям, разработанным с учетом определенных факторов. Все участники справились с поставленными задачами на высоком уровне», — подчеркнул главный инженер АО «Газпром теплоэнерго» Денис Матин.

Основной задачей учений является отработка практических навыков сотрудников по анализу, оценке и ликвидации последствий и эффективному взаимодействию с оперативными службами. В целях строгого соблюдения норм производственной безопасности подобные тренировки проводятся АО «Газпром теплоэнерго» регулярно.

Справка

АО «Газпром теплоэнерго» — крупный российский теплоэнергетический холдинг, который входит в Группу «Газпром межрегионгаз» (100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром»). Компания объединяет 20 дочерних региональных предприятий, обеспечивающих работу 1000 объектов теплоэнергетики общей установленной тепловой мощностью более 8 тыс. Гкал/ч. в 20 регионах России.

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