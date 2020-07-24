В Волгограде по требованию военного прокурора восстановлены трудовые права медицинских работников на получение дополнительных выплат на сумму 45 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Военная прокуратура Волгоградского гарнизона провела проверку исполнения трудового законодательства при осуществлении дополнительных выплат медицинским работникам Федерального государственного бюджетного учреждения «413 военный госпиталь» Минобороны России. Выявлен факт наличия задолженности по заработной плате.

Установлено, что в апреле-мае 2020 г. медицинским работникам указанного учреждения не выплатили положенные денежные средства на общую сумму более 45 млн рублей.

По требованию военного прокурора гарнизона задолженность перед трудовым коллективом погашена, восстановлены права свыше 1,3 тыс. медицинских работников.

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