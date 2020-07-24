В Волгоградской области проводят обследование подводных газопроводов

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Новости проектов и регионов

24 июля 2020, 12:30

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» проводят плановую диагностику подводных стальных газопроводов. Совместно с газовиками в работах принимают участие водолазы. Специалистами с использованием оборудования будет обследовано более 3 км газопроводов.

Газораспределительная инфраструктура Волгоградской области включает несколько подводных переходов. Большая часть сетей проходит по дну Волги. Сложность выполнения работ состоит в ширине реки, сильном течении и непрекращающемся судоходстве.

Одним из важных этапов работ является диагностика подводного перехода через Волгу в Ворошиловском районе. Подводный дюкер состоит из двух ниток. Одна нитка стального дюкера проложена по дну общей протяженностью 1230 м и подлежит диагностированию каждые 3 года. Вторая нитка построена методом наклонно направленного бурения под руслом реки Царица, проходящей рядом. Данный газопровод обеспечивает стабильную и бесперебойную подачу газа для котельной очистных сооружений, расположенных на острове Голодный. Ее бесперебойная работа — залог экологической безопасности города-миллионника.

Также ответственной задачей является обследование подводного перехода в районе 1–2 шлюзов Волго-Донского канала. Данный объект закольцовывает систему газораспределения между АГРС-3 и АГРС-4, обеспечивая надежность газоснабжения потребителей Кировского и Красноармейского районов города.

Справка

ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз» входят в Группу «Газпром межрегионгаз».

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