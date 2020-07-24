В Курской области прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора школы-интерната, которая обвиняется в похищении у воспитанников более 4 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Курчатовский межрайонный прокурор Курской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ОКОУ «Пенская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья». Органами предварительного расследования она обвиняется по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, женщина, являясь директором специализированного учреждения и имея доступ к сберегательным книжкам своих подопечных, решила совершить хищение денежных средств, находившихся на счетах воспитанников, которые являются инвалидами и находятся на полном государственном обеспечении.

Реализуя задуманное, директор учреждения под предлогом открытия вкладов в банках под высокие проценты либо необходимости приобретения продуктов питания и одежды предлагала подопечным снять наличные денежные средства с их банковских счетов и передать ей. Для придания видимости правомерности своим действиям она делала незначительные покупки для потерпевших, при этом большую часть денег забирала себе. В ряде случаев директор убеждала воспитанников получить банковские карты, на которые впоследствии были перечислены все имеющиеся у них денежные средства.

Зная о том, что подопечные в силу состояния здоровья не осознают в полной мере характер совершаемых в отношении них действий, руководитель интерната похищала деньги инвалидов.

Таким способом ей удалось незаконно завладеть денежными средствами четырех подопечных на сумму более 4 млн рублей.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Курчатовский городской суд для рассмотрения по существу.

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