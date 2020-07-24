Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации подвела итоги парламентской сессии и поставила задачи на ближайший период.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга подвела итоги весенней парламентской сессии. Она отметила, что в связи с распространением коронавируса это был один из самых напряженных и нестандартных периодов работы.

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«Граждане России прошли настоящее испытание на прочность и убедились, что в нашей стране выстроен надежный политический, экономический и социальный фундамент, который помог выстоять и справиться с новыми вызовами».

В нашей стране выстроен надежный политический, экономический и социальный фундамент, который помог выстоять и справиться с новыми вызовами

«Наше общество отреагировало на этот вызов слаженно, ответственно, что позволило в короткие сроки остановить масштабное распространение коронавируса, перейти к восстановлению нормальной, привычной жизни».

Важный экзамен прошли и все государственные органы, Правительство, региональные и местные администрации, отметила Валентина Матвиенко.

«Под руководством Президента РФ все мы работали как единая команда, ежедневно решая беспрецедентные задачи. От этого напрямую зависели жизни и здоровье людей».

Председатель СФ отметила значительный вклад рабочей группы Совета Федерации по мониторингу состояния законодательства и подготовки предложений по его совершенствованию, которая в том числе транслировала инициативы регионов на федеральный уровень. «Целый ряд наших предложений уже вошел в Общенациональный план восстановления экономики».

В ходе весенней сессии состоялось 16 заседаний палаты, включая два внеочередных, было рассмотрено более 300 законов, значительная часть которых имеет яркую социальную направленность, нацелена на помощь семьям, детям, всем гражданам, подчеркнула Председатель СФ. «В период текущей сессии сенаторами внесено более восьмидесяти законопроектов, часть из которых стали значимыми федеральными законами».

Глава СФ отметила содержательную работу консультативных органов при верхней палате, в том числе Совета по развитию цифровой экономики. «Совет Федерации сегодня очень предметно занимается цифровизацией, формулирует проработанные законодательные предложения. Будем продолжать уделять этому направлению самое пристальное внимание в осеннюю сессию».

Глава СФ также напомнила, что Президентом РФ подписан Указ о национальных целях развития России до 2030 года. «Это наш ориентир на предстоящий период».

После принятия поправок в Основной закон страны Совет Федерации вместе с Правительством России, Государственной Думой незамедлительно приступил к законодательному наполнению положений обновленной Конституции, сказала Валентина Матвиенко. «Мы продолжим эту работу в период осенней сессии, будем содействовать субъектам Федерации в актуализации регионального законодательства, в том числе через возможности Совета законодателей РФ».

По словам спикера СФ, в связи с расширением полномочий верхней палаты началась работа по корректировке Регламента Совета Федерации.

Валентина Матвиенко остановилась на вопросах развития международного парламентского сотрудничества. Она отметила, что в этом году, несмотря на пандемию, был подготовлен и представлен второй российско-француский парламентский доклад.

На законодательном уровне было много сделано для сохранения героической истории нашей страны, сказала глава СФ. «Важным шагом стало обращение палаты к народам мира по недопущению искажения исторической правды. Прошел целый ряд знаковых мероприятий. Тема сбережения исторического наследия Великой Победы станет центральной и на предстоящем VII Форуме регионов Беларуси и России».

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