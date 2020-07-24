Source: Russia – Council of the Federation

Выставка посвящена 75-летию Великой Победы.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга открыла выставку «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов в произведениях мастеров народных художественных промыслов России».

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Выставка работ мастеров народных художественных промыслов России, развернутая в верхней палате парламента, посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Экспозиция включает в себя более 100 произведений живописи, скульптуры и графики из регионов России, а также фрагменты фильмов и архивные материалы.

Открытие в Совете Федерации выставки «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов в произведениях мастеров народных художественных промыслов России»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов в произведениях мастеров народных художественных промыслов России»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов в произведениях мастеров народных художественных промыслов России»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов в произведениях мастеров народных художественных промыслов России»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов в произведениях мастеров народных художественных промыслов России»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов в произведениях мастеров народных художественных промыслов России»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов в произведениях мастеров народных художественных промыслов России»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов в произведениях мастеров народных художественных промыслов России»

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Открытие в Совете Федерации выставки «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов в произведениях мастеров народных художественных промыслов России»

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В ходе осмотра выставки Валентина Матвиенко отметила, что сохранение и развитие народных промыслов требует особого внимания и комплексного государственного подхода. Она предложила проработать решение вопросов их поддержки и популяризации с участием Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов.

Сохранение и развитие народных промыслов требует особого внимания и комплексного государственного подхода

В осмотре выставки приняли участие заместитель Председателя СФ, председатель Временной комиссии СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатели Комитетов СФ, сенаторы РФ.

Экспозиция организована Ассоциацией «Народные художественные промыслы России» при поддержке Временной комиссии СФ по сохранению и развитию народных художественных промыслов.

Выставка «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов в произведениях мастеров народных художественных промыслов России» также пройдет в городах-героях Смоленске и Туле.

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