В Москве перед судом предстанут 15 участников преступного сообщества, обвиняемые в организации незаконной миграции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15 граждан, организаторов и участников преступного сообщества, жителей различных регионов страны и одного гражданина иностранного государства в возрасте от 29 до 59 лет. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества, участие в преступном сообществе), п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная организованной группой).

По версии следствия, злоумышленники в период с января 2011 года по июнь 2015 года организовали с помощью подложных документов получение квот для привлечения иностранных граждан на работу в Российской Федерации. Благодаря полученным квотам граждане прибывали на территорию России, где им оформлялись временная регистрация и поддельные документы, подтверждающие их трудоустройство.

В результате указанных действий 29 иностранных граждан получили возможность незаконного пребывания на территории Российской Федерации.

После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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