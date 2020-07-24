В Совете Федерации проходит 487-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

В повестке дня, в частности, федеральные законы о многодневном голосовании на выборах, об уточнении формулировок, определяющих понятие экстремистской деятельности.

В повестке дня – около восьмидесяти вопросов, среди которых назначение на должность заместителя Председателя Верховного Суда РФ – председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, а также на должность судьи Верховного Суда РФ. Будут рассмотрены изменения в Бюджетный кодекс, в частности, касающиеся порядка зачисления в бюджет компенсации за вред водным объектам.

Сенаторы обсудят федеральные законы об уточнении формулировок, определяющих понятие экстремистской деятельности (один из авторов законодательной инициативы — председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края ), об урегулирования отдельных вопросов, связанных с предоставлением жилищных субсидий (один из авторов законодательной инициативы — член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Арамаис Даллакян ДаллакянАрамаис Джагановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чукотского автономного округа ), о многодневном голосовании на выборах, о совершенствовании государственной регистрации объектов интеллектуальных прав.

Как ожидается, сенаторы рассмотрят новое правовое регулирование отношений, возникающих при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых активов (авторы – заместитель Председателя СФ Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области , первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай , заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области ), изменения в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части введения регулирования категорий инвесторов — физических лиц (автор – заместитель Председателя СФ Николай Журавлев), уточнить порядок проведения общих собраний членов садово-огородных товариществ (законопроект внесен председателем Комитета СФ по экономической политике Андреем Кутеповым КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга и заместителем председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергеем Мамедовым МамедовСергей Валерьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области ).

В повестке дня также законы о воспитании обучающихся, о предоставлении родителям полной информации о состоянии здоровья их детей-подростков, об ужесточении антитабачного законодательства, о создании вытрезвителей, о предоставлении сотрудникам выходного дня для прохождения диспансеризации, о правовых нормах в сфере формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций.

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