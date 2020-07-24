В Тюменской области по материалам природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной добыче полезных ископаемых, повлекшей ущерб в сумме более 348 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура по обращению департамента недропользования и экологии Тюменской области провела проверку соблюдения законодательства при добыче общераспространенных полезных ископаемых.

Установлено, что ООО «Сибирь-Сервис» на землях сельскохозяйственного назначения в Ярковском районе Тюменской области незаконно построило карьер и добывало общераспространенные полезные ископаемые (песок и суглинок). В результате этого окружающей среде был причинен ущерб в сумме более 348 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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