В Чувашии по требованию природоохранного прокурора организация привлечена к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в лесах

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований пожарной безопасности в лесах. Установлено, что ООО «Возрождение М» в нарушение лесного законодательства не проведены противопожарные мероприятия по обустройству минерализованной полосой арендованного земельного участка сельскохозяйственного назначения, который непосредственно прилегает к территории государственного лесного фонда. Это может привести к возникновению пожаров.

По постановлению природоохранного прокурора министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах). Обществу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, с целью устранения нарушений закона в адрес руководителя организации внесено представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования предприятием приняты меры к обеспечению пожарной безопасности.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI