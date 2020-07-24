Г. Карелова: Фонды целевых капиталов открывают новые возможности для некоммерческих организаций

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя Совета Федерации прокомментировала закон, одобренный верхней палатой парламента.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и Федеральный закон «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

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Заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила, что Федеральный закон устанавливает особенности формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций. «Эффективность применения эндаумента неоднократно обсуждалась на заседании Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ. Целевой капитал дает возможность создания долгосрочных механизмов для деятельности НКО, поэтому он особенно актуален для тех, кто задумывается об устойчивости своей организации и строит планы на длительный срок. Эта «подушка безопасности» позволяет НКО не прерывать работу даже в условиях новых вызовов».

Целевой капитал дает возможность создания долгосрочных механизмов для деятельности НКО

По словам вице-спикера СФ, в законе предусмотрен ряд стимулирующих мер, направленных на более широкое применение эндаумента и развитие благотворительности. «Среди них – увеличение срока на сбор средств для создания капитала с одного года до полутора лет. Это особенно актуально для региональных НКО, привлекающих относительно небольшие пожертвования, а также для социально ориентированных НКО, работающих с массовыми пожертвованиями. Как показывает практика, многие организации вынуждены вернуть средства обратно жертвователям по причине того, что им не удалось собрать необходимые три миллиона рублей в установленные сроки».

Как подчеркнула Галина Карелова, другой важной новацией стало разрешение использовать публичный сбор не только для пополнения, но и для формирования эндаумента. «Некоммерческая организация получает доступ к инструментам массовой благотворительности. В своей кампании по привлечению средств она может обращаться не только к сложившемуся кругу жертвователей, но и к обществу в целом, тем самым привлечь больше пожертвований в более сжатые сроки».

«Этот закон содействует обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости НКО, что позволяет достичь более стабильного социального эффекта», — заключила вице-спикер СФ.

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