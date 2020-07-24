Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РК-Цифра24.07.2020 14:06

Инструменты цифровизации: IIoT и AI решения

В рамках реализации Стратегии цифровой трансформации и в целях повышения цифровой зрелости работников российской ракетно-космической отрасли Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с ведущими отечественными производителями решений для цифровизации предприятий проводится цикл обучающих вебинаров.

Сегодня, 24 июля 2020 года, вместе с Группой компаний «Цифра» участники обсудили тему: «Инструменты цифровизации: IIoT и Al решения». В ходе вебинара рассматривались такие вопросы, как: технологии цифровизации производства и промышленный интернет. По его окончании были обозначены шаги, необходимые для достижения в каждой из рассматриваемых технологий.

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