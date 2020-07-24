Компания «Сахалин Энерджи» продолжает передачу специализированного оборудования медицинским учреждениям Сахалинской области

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Новости проектов и регионов

24 июля 2020, 16:45

24 июля компания «Сахалин Энерджи» передала Южно-Сахалинской городской больнице им. Ф. С. Анкудинова медицинский прибор для проведения исследований — амплификатор. Он дает возможность определять наличие нового типа коронавируса COVID-19 в мазках из носа и ротоглотки, а также существенно облегчает диагностику наследственных и вирусных заболеваний.

На церемонии передачи оборудования присутствовали представили нефтегазовой компании и медицинского учреждения. Как отметил главный врач Южно-Сахалинской городской больницы им. Ф. С. Анкудинова Андрей Ширяев, амплификатор — это очень ценное приобретение, которое поможет распределить нагрузку между уже имеющимися аппаратами и позволит дополнительно обрабатывать около 400 анализов в день. «Сегодня лаборатория нашей больницы делает самое большое количество анализов в России в сутки в расчете на 1000 человек, но потребности региона, конечно, выше, поэтому необходимо наращивать мощности для проведения исследований», — добавил главврач.

Прибор для проведения полимеразной цепной реакции был приобретен компанией в рамках сотрудничества с региональным министерством здравоохранения, специалисты которого сформировали список необходимого в медучреждениях области оборудования.

«Своевременное тестирование — ключевой элемент в диагностировании заболевания, а значит и в эффективности его лечения. Хотелось бы отметить достижения и даже прорывы островной медицины, которые обеспечили сахалинские коллеги-медики в последние месяцы, в том числе с нашей помощью», — отметил начальник сектора охраны здоровья и гигиены труда «Сахалин Энерджи» Константин Кокорин.

Ранее «Сахалин Энерджи» передала Сахалинской областной клинической больнице 40 концентраторов кислорода. В планах — оборудование для Ногликской и Корсаковской центральных районных больниц.

Справка

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи») — оператор нефтегазового проекта «Сахалин-2», в рамках которого построена масштабная инфраструктура по добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Компания поставляет на рынок добываемую в Охотском море нефть и сжиженный природный газ, производящийся на первом в России заводе СПГ, построенном «Сахалин Энерджи» на юге острова.

Акционеры компании — ПАО «Газпром» (50% + 1 акция), «Ройял Датч Шелл п.л.с.» (27,5% — 1 акция), «Мицуи энд Ко. Лтд.» (12,5%) и «Мицубиси Корпорэйшн» (10%).

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