Курские газовики отключили 223 абонента за нарушение правил эксплуатации газового оборудования

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

24 июля 2020, 16:00

С начала 2020 года специалисты АО «Газпром газораспределение Курск» отключили 223 абонента, грубо нарушающих правила эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, провели 312 ТО ВДГО/ВКГО у потребителей, относящихся у «группе риска».

Данную информацию озвучил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курск» Владимир Агафонов в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Участниками рабочей встречи особое внимание было уделено усилению мер по обеспечению безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в частности, отмечена необходимость более активной работы по заключению договоров о техническом обслуживании в Суджанском, Дмитриевком, Обоянском районах области и городе Льгове.

Справка

АО «Газпром газораспределение Курск» входит в Группу ООО «Газпром межрегионгаз». Компания обеспечивает бесперебойное снабжение потребителей Курской области природным газом. Протяженность обслуживаемых наружных газопроводов составляет 19764 км.

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