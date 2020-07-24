На Камчатке по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенническом хищении денежных средств граждан с помощью начисления платежей за энергоресуры

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Камчатского края провела проверку исполнения законодательства при начислении платы за отопление одной из управляющих организацией г. Петропавловска-Камчатского.

Установлено, что с октября 2019 года по апрель 2020 года генеральный директор компании незаконно начислял жильцам одного из многоквартирных домов краевого центра плату за общедомовые нужды, уже включенную в сумму платежа за отопление.

Ранее жильцы дома перешли на прямые расчеты с ресурсонабжающей организацией и самостоятельно оплачивали отопление.

В указанный период контролирующие органы выдавали руководителю организации предписание о прекращении выставления жильцам дома счетов на оплату общедомовых нужд по отоплению и проведении перерасчета незаконно начисленных сумм. Однако платежные документы в виде отдельных квитанций продолжали ежемесячно приходить в адрес граждан.

По материалам проверки, направленным в следственные органы, в отношении генерального директора управляющей организации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокуратуры края.

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