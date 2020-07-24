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#НПО Энергомаш#РК-Цифра24.07.2020 09:30

Новое назначение в руководстве НПО Энергомаш

Заместителем генерального директора по развитию информационных технологий НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») назначен Михаил Ивонин. Занимавший ранее эту должность Денис Савенков стал руководителем единого отраслевого IT-интегратора «РК-Цифра», созданного Госкорпорацией «Роскосмос».

Михаил Ивонин окончил Московский государственный инженерно-физический институт по специальности «Прикладная математика». Более 16 лет занимал руководящие посты на предприятиях атомной промышленности: «АТОМСТРОЙЭКСПОРТ», «АЭСК», «Атомэнергопроект», «Атомэнергомаш».

В 2018 году он возглавил дирекцию по информационным технологиям ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). С 21 июля 2020 года Михаил Ивонин работает заместителем генерального директора по развитию информационных технологий НПО Энергомаш.

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