Н. Журавлев: Мы заинтересованы в обмене информацией с Росфинмониторингом о проблемах при реализации нацпроектов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на заседании коллегии Федеральной служба по финансовому мониторингу.

Тема мероприятия – «Система мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств, в том числе связанных с реализацией национальных проектов в РФ. Проблемные вопросы, пути решения и возможности для совершенствования».

Парламентарий отметил, что Федеральная служба по финансовому мониторингу зарекомендовала себя как государственный орган, способный на высокопрофессиональном уровне решать самые сложные задачи. «В прошлом году вам удалось добиться значительных результатов. По итогам отчета ФАТФ. Россия вошла в пятерку ведущих стран в сфере противодействия отмыванию денежных средств, а ваша организация в тройку ведущих финансовых разведок мира. Такая высокая оценка вашей работы дана очень авторитетной международной организацией».

Николай Журавлев указал, что между Советом Федерации и Росфинмониторингом налажено плодотворное сотрудничество.

«Вопросы реализации национальных проектов, особенно на региональном уровне, постоянно находятся в центре внимания Совета Федерации. Мы обсуждаем эти проблемы с руководителями регионов. Анализируем работу министерств и ведомств. Проводятся заседания органов, созданных при Совете Федерации. Палата выходит с предложениями по совершенствованию системы национальных проектов. Например, сейчас по инициативе Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации решается вопрос о подготовке нового федерального проекта «Цифровой регион», — сказал сенатор.

«Мы готовы к сотрудничеству в данной сфере, заинтересованы в обмене информацией о проблемах, вскрытых при реализации национальных проектов, в совместном поиске путей их решения», — отметил парламентарий.

По словам Николая Журавлева, Росфинмониторинг постоянно сталкивается с новыми финансовыми схемами, которые используют недобросовестные организации. В ряде случаев их пресечение требует внесения изменений в законодательство. Со своей стороны Совет Федерации незамедлительно реагирует на законодательные предложения Росфинмониторинга. «Полагаю, что следует наладить еще более тесное сотрудничество между нашими структурами в части подготовки предложений по совершенствованию правовой базы».

Росфинмониторингом создана система, позволяющая выявлять недобросовестных исполнителей государственного заказа в разрезе министерств и ведомств. «Она уже показала свою эффективность. Сейчас в экспериментальном порядке ведется работа по адаптации данной системы к работе в региональном разрезе. Эксперимент проводится в двух регионах. Хорошо бы распространить этот опыт на все субъекты Федерации».

Сенатор подчеркнул, что наличие информации о поставщиках и подрядчиках, попадающих в группу риска, позволит регионам концентрировать усилия контролирующих органов на проблемных исполнителях, отказываться от заключения контрактов с потенциально недобросовестными подрядчиками. Это создаст предпосылки для повышения эффективности расходования средств, выделяемых на национальные проекты. Позволит решить поставленную Президентом Российской Федерации задачу более эффективно распределять имеющиеся возможности, маневрировать средствами.

«В ближайшее время начнется выполнение Общенационального плана действий. Меры этого плана будут интегрированы в национальные проекты. Стоимость его реализации составит около пяти триллионов рублей. Соответственно, Росфинмониторинг, скорее всего, будет участвовать в контроле за расходованием этих огромных ресурсов. Также как он осуществлял контроль средств, выделяемых на противодействие коронавирусной инфекции», — отметил сенатор.

Николай Журавлев подчеркнул, что Совет Федерации еще на стадии подготовки Общенационального плана уделял ему самое пристальное внимание. «Ряд наших предложений был учтен. В документ вошли наши предложения по развитию совершенствованию электронных форм взаимодействия между банком и клиентом, по развитию рынка «длинных денег», по стимулированию применения регионами инвестиционного налогового вычета, по оптимизации процедур закупок для государственных и муниципальных нужд, по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и ряд других».

Парламентарий сообщил, что 13 июля был проведен Совет по финансовым рынкам при Совете Федерации, на котором обсуждались проблемы участия финансовых организаций в реализации Общенационального плана. По результатам обсуждения был подготовлен итоговый документ. В нем содержатся предложения по развитию инструментов финансового рынка, кредитования, инвестиционной активности. Целый ряд предложений направлен на совершенствование законотворческой деятельности.

«Мы готовы к тесному взаимодействию с вашей организацией в вопросах мониторинга и контроля за выполнением плана», — заключил Николай Журавлев.

MIL OSI