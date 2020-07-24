Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#Ангара24.07.2020 10:55

Обслуживание технологического оборудования стартового комплекса «Ангары»

В Космическом центре «Восточный» (филиал Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приступили к обслуживанию технологического оборудования из состава стартового комплекса «Ангара». К настоящему времени проведены работы по обслуживанию насосов системы заправки нафтилом, идут работы по зарядке аккумуляторов системы газового и водопенного пожаротушения.

Техническое обслуживание проводят специалисты Космического центра «Восточный» с участием представителей заводов изготовителей согласно эксплуатационной документации. До начала монтажа техническое обслуживание технологического оборудования будет проходить согласно специально разработанному графику.

Наземно-технологическое оборудование для строительства стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара» поступает в филиал ЦЭНКИ на космодроме Восточный с сентября 2018 года. Ежедневно прибывает и выгружается от 2-х до 15-ти единиц техники. Для хранения наземно-технологического оборудования силами филиала были подготовлены открытые площадки для крупногабаритного груза и склады с соблюдением необходимого температурно-влажностного режима.

Кроме этого, специальный склад создан и на строительной площадке стартового комплекса «Ангара». На сегодняшний день на космодром поставлено 18 систем технологического оборудования — это порядка двухсот мест для Технического комплекса и двух тысяч для Стартового комплекса, частично поставлены ещё 11 систем, работы по поставке продолжаются.

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