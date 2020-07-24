Одобрен закон о проведении голосования на выборах и референдумах в течение нескольких дней

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил А. Клишас.

Совет Федерации одобрил изменения в отдельные законодательные акты РФ, предусматривающие возможность проведения голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд.

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Как сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края вносятся изменения в законы об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, о выборах депутатов Государственной Думы, в Кодекс административного судопроизводства РФ.

Устанавливается, что по решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Указанное решение может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов, референдума и не подлежит пересмотру.

Право принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд, в случае совмещения дней голосования на выборах и референдумах разных уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и проведение выборов, референдума более высокого уровня.

В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд сроки избирательных действий, действий по подготовке и проведению референдума, осуществляемых до дня голосования или после него, по общему правилу отсчитываются от последнего из указанных дней голосования.

По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование может быть вне помещения – на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах.

В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование не проводятся.

Подсчет голосов избирателей, участников референдума начинается сразу после окончания времени голосования в последний день голосования.

Иные особенности голосования в течение нескольких дней подряд, установления итогов голосования устанавливаются Центральной избирательной комиссией РФ.

Андрей Клишас отметил, что практика длящегося в течение нескольких дней голосования получила достаточно широкое распространение в ряде зарубежных государств.

Сенатор подчеркнул, что данный закон не предусматривает применения на голосовании в сентябре. «Но напомню, что в мае текущего года принят закон, по которому Центральной избирательной комиссии предоставлена возможность из‑за эпидемиологической ситуации установить несколько дней голосования. Поэтому на голосовании в этом году это тоже возможно, но будет проходить по другой процедуре. И мы такие полномочия специально предоставили Центральной избирательной комиссии».

Также Федеральным законом предусматривается право политической партии, по предложению которой назначен член избирательной комиссии субъекта РФ, избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии, территориальной комиссии, участковой комиссии вносить в назначивший этого члена комиссии орган мотивированное представление о досрочном прекращении полномочий этого члена комиссии.

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