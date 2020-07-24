Павел Сорокин посетил Интерактивный учебно-методический Центр ПАО «ЛУКОЙЛ» – Павильон «Нефть» (ВДНХ)

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 23 июля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин посетил Интерактивный учебно-методический Центр ПАО «ЛУКОЙЛ» – Павильон «Нефть», находящийся на ВДНХ.

В рамках визита в павильон Павел Сорокин ознакомился с выставочной экспозицией и вручил диплом за лучший проект, выбранный в рамках конкурса за лучшую социально-ориентированную компанию нефтегазовой отрасли 2020 года.

Павел Сорокин высоко оценил вклад нефтяников в популяризацию отрасли ТЭК и сохранение объектов культурного наследия.

«Запечатлеть историю развития нефтяной индустрии является нашим долгом. Подобные современные интерактивные музее позволяют нам в полной мере ощутить гордость за то, что сделали предки. Считаю, что нужно популяризировать это направление, чтобы соотечественники имели возможность узнать, как строится индустрия, занимающая важное место в жизни страны», – подчеркнул он.

Справочно: Павильон «Нефть», открытый после масштабной реставрации, проведённой нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ», посвящён истории Российской нефти, развитию отечественной науки и технологий. Это крупнейшая мультимедийная экспозиция в России на научно-прикладную отраслевую тематику, которая знакомит посетителей с полным производственным циклом вертикально интегрированной нефтяной компании – от добычи до переработки и реализации. Выставочная площадь состоит из 4-х залов. Павильон рассчитан на широкий круг посетителей, в том числе на детей, студентов и профильных специалистов.

Конкурс на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли проводится Министерством энергетики РФ ежегодно с 2017 года с целью выявления, изучения и распространения опыта организаций, проводящих активную социальную политику, эффективно решающих социальные задачи, способствующих улучшению условий труда и жизни работников.

MIL OSI