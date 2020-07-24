Поздравление с Днём сотрудника органов следствия

Source: President of Russia – Kremlin
В.Путин: Уважаемые товарищи!
Поздравляю сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником.
Благодарю вас за службу по обеспечению правопорядка, законности, надёжной защиты интересов граждан и государства, за ваш значимый вклад в борьбу с преступностью.
Честность, принципиальность, объективность, строгое соблюдение закона всегда были нравственной, профессиональной основой работы следователя. Эти лучшие исторические традиции достойно продолжают сегодня сотрудники Следственного комитета России, следователи Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности.
Вы не просто разбираете все тонкости конкретного дела, вы отстаиваете правду, справедливость, достоинство человека, добиваетесь неотвратимого наказания для виновных и защищаете права тех, кто пострадал в результате преступных посягательств, стал жертвой незаконного преследования и лживого оговора.
И потому крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, принятое следователем, было грамотным и безукоризненным, гарантировало качество и полноту расследования. А если ошибка по тем или иным причинам всё же допущена, то она должна быть своевременно исправлена, истина – обязательно восстановлена. Потому что главный критерий оценки вашей работы – это не отдельные показатели ведомственной статистики, а доверие общества и граждан.
Желаю вам успехов в вашей трудной и ответственной службе, счастья и здоровья всем вашим близким.
С праздником!