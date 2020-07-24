Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1724.07.2020 10:15

Представление программы медико-физиологических исследований экипажа МКС-64

В среду, 22 июля 2020 года, космонавтам Роскосмоса Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову представили программу российских научных медико-физиологических исследований на этапе МКС-64, запланированную к выполнению в предстартовый период, во время пребывания на орбите и после выполнения космического полета.

На занятии была продемонстрирована презентация научных исследований, проводимых в полете, в том числе так называемых наземных экспериментов. В ходе проведения занятия Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков активно участвовали в обсуждении экспериментов и задавали многочисленные вопросы, которые показали их заинтересованность в качественном выполнении программы.

В обсуждении медицинских экспериментов приняли участие врач экипажа Ольга Савенко, заместитель директора Института медико-биологических проблем по науке Олег Котов, а также специалисты медицинского управления Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и ИМБП.

По итогам представления медицинской научной программы исследований участниками экипажа МКС-64 было подписано информированное согласие на участие каждого космонавта в 9 полетных и 16 наземных экспериментах.

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