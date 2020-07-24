Прокуратурой Ростовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о халатности при обращении с твердыми коммунальными отходами

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба).

По версии следствия, чиновник в период с августа 2015 г. по декабрь 2018 г. ненадлежащим образом организовал сбор, вывоз, утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов, а также не осуществлял контроль за соблюдением муниципальных нормативных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства подведомственным муниципальным унитарным предприятием «Спецавтохозяйство». В результате произошло незаконное размещение твердых коммунальных отходов на полигоне г. Таганрога. Указанные действия повлекли причинение ущерба в размере более 58 млн рублей.

Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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