Родителям будет предоставляться информация о состоянии здоровья детей, не достигших совершеннолетия

Source: Russia – Council of the Federation

Внесены изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

На заседании СФ одобрен Федеральный закон «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Документ представила заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко. КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области

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Законопроект был внесен членами Совета Федерации Андреем Кутеповым, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Эдуардом Исаковым, ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Татьяной Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Игорем Каграманяном (в период исполнения им полномочий члена СФ), а также депутатом Государственной Думы Сергеем Жигаревым.

Федеральный закон направлен на обеспечение родительских прав и обязанностей в интересах детей. Документом устанавливаются правовые основания для предоставления родителям, иным законным представителям детей в возрасте от пятнадцати лет или больных наркоманией детей в возрасте от шестнадцати лет до достижения ими совершеннолетия информации о состоянии здоровья их детей.

Реализация Федерального закона потребует принятия подзаконных нормативных правовых актов.

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