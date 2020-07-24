Source: Russia Federal Space

#Роскосмос24.07.2020 15:24

Роскосмос получит расширенный доступ к информации о государственных контрактах организаций ракетно-космической промышленности

Сегодня, 24 июля 2020 года, на заседании Совета Федерации Российской Федерации одобрен Федеральный закон «О внесении изменения в статью 88 Федерального закона «О государственном оборонном заказе».

Федеральным законом Госкорпорации «Роскосмос» предоставляется доступ к единой информационной системе, содержащей информацию о расчетах по государственному оборонному заказу, в отношении государственных контрактов организаций ракетно-космической промышленности.

Это позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств, получаемых организациями ракетно-космической промышленности в рамках выполнения ими государственного оборонного заказа, и проводить мониторинг расходования указанных денежных средств.

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