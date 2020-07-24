Россия выдала Азербайджану обвиняемых в совершении преступлений против личности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральная прокуратура Российской Федерации по запросам азербайджанской стороны выдала для уголовного преследования обвиняемых в совершении преступлений на территории Азербайджанской Республики.

Так, Ширхан Абдуллаев обвиняется в том, что в марте 2015 года в г. Гяндже в ходе драки нанес потерпевшему удар ножом, причинив тяжкие телесные повреждения.

Эльвин Джафаров обвиняется в том, что в марте 2017 года в г. Баку, действуя по заказу, с применением угроз и насилия похитил человека.

Фуад Аббасов обвиняется в том, что в июне 2019 года, находясь в г. Баку, в ходе ссоры причинил тяжкие телесные повреждения знакомому.

После совершения преступлений обвиняемые скрылись от правоохранительных органов и были объявлены в международный розыск.

В связи с установлением их местонахождения на территории Российской Федерации Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики направила в Генеральную прокуратуру Российской Федерации запросы о выдаче обвиняемых, которые были удовлетворены.

В сопровождении спецконвоя Ширхан Абдуллаев, Эльвин Джафаров и Фуад Аббасов доставлены в Азербайджан.

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