СФ одобрил закон, направленный на создание системы госрегулирования оборота и потребления никотинсодержащей продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Докладчиком по этому вопросу на заседании СФ стал В. Рязанский.

Сенаторы поддержали Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции». Докладчиком по этому вопросу стал первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский. РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области

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Законопроект был внесен членами Совета Федерации Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной (в период исполнения ею полномочий члена СФ), Эдуардом Исаковым, ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры а также депутатами Государственной Думы.

Федеральным законом в законодательство РФ вносятся изменения, направленные на введение правового регулирования обращения никотинсодержащей продукции ‑ изделий, содержащих никотин или его производные; изделий, предназначенных для потребления никотина и его доставки посредством сосания, жевания, нюханья или вдыхания, в том числе изделий с нагреваемым табаком; никотинсодержащих растворов, жидкостей, гелей, порошков, смесей для сосания, жевания, нюханья, не предназначенных для употребления в пищу (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, пищевой продукции, содержащей никотин в натуральном виде, и табачных изделий).

К числу законодательных новелл относятся, в частности, положения, предусматривающие закрепление полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции, установление прав и обязанностей граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в сфере охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции.

Документ включает запрет потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах; запрет оптовой и розничной торговли пищевой никотинсодержащей продукцией (за исключением пищевой продукции, содержащей никотин в натуральном виде) и никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания, нюханья, а также розничной торговли никотином и его производными, никотинсодержащими жидкостями с концентрацией никотина более 20 мг/мл.

Федеральным законом также запрещается реклама никотинсодержащей продукции, устройств для её потребления, кальянов. Предусмотрено ограничение торговли кальянами, никотинсодержащей продукцией и устройствами для её потребления и запрет их продажи несовершеннолетним.

Федеральным законом вносятся изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за нарушение устанавливаемых требований.

Кроме того, в данной связи принято Постановление СФ «О предложении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в связи с одобрением Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции».

В Постановлении СФ содержится рекомендация Правительству РФ инициировать разработку технического регламента на никотинсодержащую продукцию, предусмотрев вступление его в силу с 1 января 2022 г.

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