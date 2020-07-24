С начала года во Владимирской области выявлено 178 случаев хищения газа

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

24 июля 2020, 17:45

Количество обнаруженных несанкционированных подключений к газопроводам за минувшее полугодие почти в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Только за летние месяцы в регионе было выявлено 58 фактов хищения газа.

Самое распространенное нарушение среди потребителей услуг газоснабжения — вмешательство в работу счетных механизмов приборов учета газа. Таких эпизодов в ходе проверок за полугодие было выявлено 71. Сумма причиненного ущерба от подобных действий превысила 5 млн рублей.

Кроме того, специалисты компании «Газпром межрегионгаз Владимир» составили 68 актов по факту несанкционированного подключения дополнительного газового оборудования. Трое жителей региона самовольно подключились к газопроводам, не задумываясь о правилах безопасности и возможных последствиях. Ущерб от незаконных подключений к сетям газораспределения составил почти 9 млн рублей. В лидерах по выявленным нарушениям находятся Александровский, Вязниковский, Гусь-Хрустальный, Ковровский районы и город Владимир.

«Компания „Газпром межрегионгаз Владимир“ активизирует мероприятия по декриминализации потребления газа, поставляемого населению региона. Ведется постоянный контроль газопотребления, актуализируется абонентская база, куда заносятся достоверные сведения и дополнительная информация о потребителях. Большую помощь в данной работе оказывает современная программа „Антивор“, которая позволяет оперативно в автоматическом режиме проводить индивидуальный анализ газопотребления абонентов и выявлять факты несоответствия стандартным показателям, что говорит о возможном хищении», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Алексей Конышев.

Абонентам, попавшим в зону риска программы «Антивор», уделяется особое внимание. В этой связи «Газпром межрегионгаз Владимир» плотно взаимодействует с газораспределительной организацией. Между компаниями заключен агентский договор: при ежедневном обходе потребителей слесарям ГРО, также, как и контролерам РГК, поставлена задача — проверять в первую очередь подозрительные адреса, отмеченные программой «Антивор». Подобная мотивация уже дала положительный результат — только с апреля 2020 года, когда начало действовать соглашение, в ходе совместных рейдов обнаружено 69 случаев хищения газа.

Материалы по фактам выявленных нарушений направляются для проверки в правоохранительные органы. В текущем году уже пятеро потребителей были привлечены к административной ответственности.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз» — специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Отвечает за реализацию природного газа на территории Российской Федерации.

Среди приоритетных направлений деятельности «Газпром межрегионгаза» — обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, упорядочение и повышение эффективности систем газораспределения, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ. Входящие в Группу «Газпром межрегионгаз» 69 газораспределительных организаций оказывают услуги по техническому обслуживанию газового оборудования.

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