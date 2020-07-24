Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1724.07.2020 09:05

Экипаж МКС-64 готовится к выполнению программы экспериментов

Российская программа научно-прикладных исследований включает в себя около 300 космических экспериментов. Каждый экипаж Международной космической станции готовится к выполнению 50-60 экспериментов, которые проводятся по следующим направлениям: физико-химические процессы и материалы в условиях космоса, исследование Земли и космоса, человек в космосе, космическая биология и биотехнология, технология освоения космического пространства, а также образование и популяризация космических исследований.

Результаты научной деятельности космонавтов, получаемые в ходе проводимых исследований в космосе, отправляются на Землю с целью применения этих данных учеными и разработчиками экспериментов. На этой неделе бортинженер экипажа корабля «Союз-МС-17» Сергей Кудь-Сверчков ознакомился с особенностями проведения научного эксперимента «Таймер», направленного на комплексное изучение орбитальной станции как среды обитания и деятельности операторов, находящихся на ней. Неделю назад алгоритм выполнения данного научного эксперимента с необходимым оборудованием изучил командир экипажа корабля Сергей Рыжиков.

О задачах «Таймера» рассказала ведущий инженер научного управления Центра подготовки космонавтов Ольга Лукьянова: «Проводимый эксперимент позволяет определить условия работы космонавтов и требования к оборудованию МКС, обеспечить эффективное выполнение научных и служебных операций на борту станции, в том числе для будущих пилотируемых космических комплексов с целью полетов к Луне и Марсу».

С космонавтами были проведены теоретические и практические занятия в классе, на специализированном тренажере российского сегмента МКС, и для получения результатов во время выполнения физической деятельности — на беговой дорожке, копия которой находится на МКС. На основе математического моделирования движений космонавтов по типовым операциям в земных условиях и на борту станции с учетом длительности и внешних факторов полета определяются специфические признаки подвижной деятельности операторов.

Практическая часть эксперимента на Земле выглядит так: космонавта оснащают специальными датчиками — маркерами, которые регистрируют временные затраты на выполнение движений и операций в условиях земной гравитации. Практика проходит в два этапа. Сначала на тренажере российского сегмента МКС космонавтом выполняются 5 видов специализированных движений с количеством повторений 11 раз. Среди упражнений: наклоны вперед на 90°, приседания, подъем и опускание на носках, подъем левой руки на 90°, наклоны головы назад. На втором этапе космонавт на беговой дорожке отрабатывает бег и ходьбу. Идентичная процедура выполняется на борту МКС трижды: в начале, середине и на завершающем этапе полета.

В рамках эксперимента «Таймер» при помощи камер производится видеорегистрация космонавтов, выполняющих двигательную активность. Полученные в результате видеосъемки материалы позволяют сопоставить изучаемые процессы на Земле и в условиях космического полета, сделать анализ эффективности процедур, восстанавливающих работоспособность космонавтов, их условий работы с оборудованием на МКС.

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