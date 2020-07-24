Юрий Маневич: «Отсутствие учета перекрестного субсидирования в тарифах магистральных сетей привело к созданию особых экономических преференций для присоединенным к ним потребителей»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 24 июля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич принял участие в Энергетическом форуме «Перекрестное субсидирование в электроэнергетике России: от кризисного наследия к инструменту энергополитики», прошедшем в рамках Недель российского бизнеса РСПП.

Юрий Маневич напомнил, что весь объем перекрестного субсидирования населения возложен на потребителей распределительного сетевого комплекса. Потребители, подключенные к магистральным сетям, такую нагрузку не несут.

«Отсутствие учета перекрестного субсидирования в тарифах магистральных сетей привело к созданию дополнительных экономических преференций для потребителей магистральных сетей по отношению к потребителям распределительных сетей», – сообщил заместитель Министра.

Он отметил, что в такой ситуации часть потребителей «уходит» от распределительных сетей к магистральным. Результатом этого становится постоянное снижение полезного отпуска в распределительных сетях, что нагружает оставшихся потребителей региональных сетей по оплате перекрестного субсидирования еще больше.

«Пострадавшими» оказываются подключенные к распределительному сетевому комплексу такие группы потребителей, как бюджетные организации, сельхозтоваропроизводители, а также малый и средний бизнес, который должен быть локомотивом экономического развития страны», – подчеркнул Юрий Маневич.

Он сообщил, что Минэнерго в настоящий момент активно поддерживает позицию Минэкономразвития, которому поручено организовать работу по снижению перекрестного субсидирования, в частности, в сетевом комплексе.

«Для системного решения по снижению негативных экономических последствий наличия перекрестного субсидирования и его постоянного роста, снижения перекоса между тарифами на передачу в распределительных и магистральных сетях предлагается пропорционально объему потребления электроэнергии распределить объем перекрестного субсидирования населения между всеми потребителями сетевого комплекса – распределительного и магистрального. Проще говоря, распределить перекрестное субсидирование равномерно и справедливо как на потребителей распределительных сетей, так и на потребителей, подключенных к сетям ФСК», – рассказал заместитель Министра.

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