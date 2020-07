Valsts prezidents ieinteresēts dialogā ar Saeimu par parlamentārās kontroles mehānisma izvērtēšanu

Valsts prezidents Egils Levits ir izteicis savu viedokli par parlamentārās izmeklēšanas komisiju darbības noregulējama pilnveidi šodien publicētajā paziņojumā Nr. 14 “Par parlamentārās kontroles mehānismu pilnveidi Saeimas vairākuma un opozīcijas savstarpējās sadarbības ietvaros”, kas publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumā Valsts prezidents ir reaģējis uz Saeimas deputātu rakstīto vēstuli E. Levitam, kurā ir izteikti priekšlikumi Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likuma pilnveidei un lūgums iniciēt diskusiju par jauniem tiesiskiem risinājumiem parlamentārās kontroles darbības efektivizēšanai. Valsts prezidents paziņojumā atzinīgi vērtē Saeimas deputātu uzsāktās debates par likumdevēja un izpildvaras savstarpējo sadarbību nolūkā stiprināt demokrātiskas valsts pārvaldības principus. “Parlamentārās demokrātijas principus, tostarp arī esmu plaši analizējis savā rakstā “Demokrātiskā valsts iekārta, brīvas vēlēšanas un parlamentārā demokrātija“ (Grām.: Balodis R. (zin. red.) Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā. 1. Parlaments. Parlamentārā kontrole. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016, 25. – 62. lpp.). E. Levits norāda, ka parlamentārās izmeklēšanas komisiju darba noregulējums ir fiksēts Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā, “tomēr praksē labu piemēru nav daudz. Te jāņem vērā, ka vēl lielākā mērā kā parlamentārās izmeklēšanas komisiju darba procedūras noregulējums, komisijas darba rezultāta objektivitāti, ticamību un nozīmi nosaka politiskā kultūra, it sevišķi parlamentārā kultūra. Neapšaubāmi, te vēl ir kur augt – gan attiecībā uz formālo parlamentārās izmeklēšanas komisiju darbības noregulējama pilnveidošanu, gan uz parlamentārās un vispārējās politiskās kultūras uzlabošanu”. Pēc E. Levita rakstītā, Saeimas deputātu vēstulē iezīmētie problēmjautājumi prasa plašāku diskusiju. Valsts prezidents sagaida, ka iniciatīva par dialoga uzsākšanu jautājumos par Saeimas vairākuma un opozīcijas savstarpējo sadarbību un iespējamiem tās efektīvas īstenošanas mehānismiem nāks no paša likumdevēja puses. Tomēr Valsts prezidents uzsver, ka ir ieinteresēts “iesaistīsies šādā dialogā ar likumdevēju par minētajiem jautājumiem, ja likumdevējs to vēlētos. Piemērots diskusijas formāts varētu būt Saeimas organizēta konference vai seminārs, kas varētu tikt veltīts parlamentārās kontroles mehānisma izvērtēšanai un iespējamai uzlabošanai, tostarp izskatot jautājumu par parlamentārās izmeklēšanas komisiju darbības efektivizēšanu, ņemot vērā šo komisiju īpašo vietu un lomu parlamentārā demokrātijā”. Ar pilnu paziņojuma tekstu varat iepazīties Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietnē.

