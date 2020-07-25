Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-1725.07.2020 08:30

Дублеры МКС-64 выполнили тренировку по ВКД

Выход в открытый космос — одна из самых опасных и интересных задач во время космической экспедиции. Даже если внекорабельная деятельность программой полета не запланирована, российские участники экипажа проходят подготовку по типовым операциям в связи с возможностью аварийного выхода в открытое космическое пространство.

Помимо операций, запланированных программой внекорабельной деятельности, необходимо в соответствии с бортовой инструкцией подготовить и применить комплект скафандра, выполнить работу с оборудованием шлюзовых отсеков российского сегмента Международной космической станции, уметь перевести «Орлан» в режим хранения. Этому всему космонавтов обучает команда инструкторов управления по экстремальным видам подготовки на уникальном тренажере «Выход-2» в Центре подготовки космонавтов.

В пятницу, 24 июля 2020 года, космонавты дублирующего состава экипажа МКС-64 — Олег Новицкий и Пётр Дубров — закрепили навыки по управлению системой жизнеобеспечения скафандра и последовательно отработали действия по устранению различных нештатных ситуаций в «Орлане» во время проведения внекорабельной деятельности.

«В ходе тренировки в скафандрах создаются нештатные ситуации, связанные с некорректной работой системы жизнеобеспечения, такие как: сбой в работе систем кислородного питания и вентиляции, отказ системы охлаждения, — отметил сложность тренировки начальник отделения ЦПК Дмитрий Зубов. — Космонавтам необходимо определить отклонения в работе систем и восстановить их работоспособность».

Дмитрий Зубов добавил, что во время тренировок на тренажере «Выход 2» также корректируется подгонка скафандров и выявляются их точные размеры для каждого космонавта в целях выполнения будущих выходов.

«Впоследствии размеры указываются в радиограмме, которая доставляется на станцию, и, в соответствии с ней, космонавты самостоятельно выполняют подгонку скафандра на орбите», — сказал Дмитрий Зубов.

Согласно графику подготовки экипажа МКС-64 у Олега Новицкого и Петра Дуброва запланированы тренировка по нештатным ситуациям во время шлюзования на тренажере «Выход-2» и тренировка в барокамере ТБК-50 в Научно-производственном предприятии «Звезда». Завершит этап подготовки зачетная тренировка на тренажере в Центре подготовки космонавтов. По итогам всех четырех тренировок инструкторы оценят уровень подготовленности российских участников экипажа к использованию комплекта скафандра и средств шлюзования в условиях космического полета.

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