После вмешательства Северо-Западной транспортной прокуратуры организациям пассажирских железнодорожных перевозок выплатили более 56 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Северо-Западная транспортная прокуратура провела проверку исполнения бюджетного законодательства при субсидировании правительством Ярославской области перевозок пассажиров железнодорожным транспортом.

Установлено, что у департамента транспорта Ярославской области перед двумя организациями – АО «Северная пригородная пассажирская компания» и АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», осуществляющими регулярные железнодорожные перевозки, образовалась задолженность по договорам субсидирования в сумме более 56 млн рублей.

В связи с этим заместитель Северо-Западного транспортного прокурора внес представление заместителю председателя правительства Ярославской области. По результатам его рассмотрения нарушения закона устранены, задолженность перед перевозчиками погашена.

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