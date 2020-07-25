Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#НТИ25.07.2020 13:11

Практика поддержки кружкового движения

С 24 по 26 июля 2020 года проходит ежегодная конференция Кружкового движения Национальной технологической инициативы, которая включает в себя два основных направления: «Практики формирования кружков» и «Практики формирования сообществ».

В рамках первого трека директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскомос» Дмитрий Шишкин рассказал о дистанционных форматах поддержки кружкового движения. Так, удалённый формат уже был опробован при проведении финалов Олимпиады кружкового движения по трём космическим профилям: «Инженерия космических систем», «Аэрокосмические системы» и «Анализ космических снимков и геопространственных данных», заявки на которые подали более 6 500 учащихся школ из 8-11 классов со всей России.

«В настоящее время совместно с коллегами из Кружкового движения НТИ создаются профориентационные онлайн-уроки и обучающие вебинары по космическим профилям, которые будут размещены на информационно-просветительском портале „Ключ на старт. Космос для детей“», — отметил Дмитрий Шишкин.

Весь контент онлайн-уроков (тексты, видео, интерактивные задания, задания для группового выполнения, на самопроверку и для итоговой аттестации) будут сочетаться друг с другом и позволят сконструировать урок продолжительностью 45 или 90 минут. В сентябре 2020 года планируется провести 3 обучающих онлайн-вебинара, которые включат в себя знакомство с определенным космическим профилем Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы, а также решение практических задач этого профиля.

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Олимпиада Кружкового движения НТИ — всероссийская инженерная олимпиада, предполагающая новый формат инженерных состязаний. Она позволяет школьникам не только оценить свои знания по предметам, но и научиться решать реальные конструкторские задачи, работая в команде. Участниками Олимпиады могут стать учащиеся 8−11 классов, а сам отбор проходит в три этапа: отборочный индивидуальный, отборочный командный и финал. Финалисты работают с реальным инженерным оборудованием, применяя на практике продемонстрированные знания. Победители и призеры могут поступить в вузы-организаторы без экзаменов или получить дополнительные баллы при поступлении.

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