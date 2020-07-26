В. Матвиенко приняла участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге

Source: Russia – Council of the Federation
Главный военно-морской парад принял Президент РФ В. Путин.
Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин принял Главный военно-морской парад, состоявшийся в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге.
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Президент РФ поздравил личный состав экипажей боевых кораблей с Днём Военно-Морского Флота.
Главный военно-морской парад принял Президент РФ В. Путин
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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
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Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин принял Главный военно-морской парад
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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
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Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин принял Главный военно-морской парад
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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
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«Сегодня мы чествуем защитников морских рубежей Отечества, отважных героев дальних походов – всех, кто связал свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, неустрашимой морской пехотой, кто служит в войсках береговой обороны, обеспечивает боеготовность флотских частей, и, конечно, тех, кто проектирует и строит новую морскую технику», — сказал Владимир Путин.
В торжествах также приняли участие Министр обороны РФ Сергей Шойгу, главнокомандующий Военно-Морским Флотом Николай Евменов, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, БегловАлександр ДмитриевичГубернатор Санкт-Петербурга председатель Законодательного Собрания города Вячеслав Макаров, МакаровВячеслав СерафимовичПредседатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга парламентарии, представители российских регионов, федеральных и региональных ведомств, судостроительных предприятий, а также ветераны флота.
В параде в День Военно-Морского Флота в Северной столице приняли участие 46 кораблей. В небе над Кронштадтом и Санкт-Петербургом пролетели более 40 единиц военной авиационной техники.