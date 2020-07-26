Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур#Экспресс-103#Экспресс-80#Орбитальные группировки#Центр Хруничева#ИСС Решетнева26.07.2020 09:50

РН «Протон-М» с КА «Экспресс» на стартовом комплексе

На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80». В соответствии с графиком работ, утром 26 июля 2020 года ракета космического назначения была доставлена на стартовый комплекс площадки № 200 и установлена в вертикальное положение на стартовом столе (пусковая установка № 39).

После подвода агрегата обслуживания и подключения необходимых коммуникаций специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» приступят к работам по графику первого стартового дня. В течение нескольких дней будут проведены автономные проверки космических аппаратов, ракеты-носителя, разгонного блока, а также заключительные операции системы управления ракеты.

Во вторник, 28 июля 2020 года, состоится заседание Технического руководства по результатам испытаний систем ракеты космического назначения и имитации ее заправки, на следующий день — заседание Государственной комиссии для принятия решения на заправку и последующий пуск, который запланирован на 30 июля 2020 года, в 00:27:42 мск. Отделение космического аппарата «Экспресс-80» от разгонного блока «Бриз-М» ожидается через 17 часов 59 минут после старта, «Экспресс-103» — еще через 17 минут.

Российский космический аппарат «Экспресс-80» предназначен для работы в орбитальной позиции 80° восточной долготы и оснащён 16 активными транспондерами в С-диапазоне, 20 активными транспондерами в Ku-диапазоне и двумя активными транспондерами в L-диапазоне. Космический аппарат «Экспресс-103» предназначен для работы в орбитальной позиции 96,5° восточной долготы (103° восточной долготы — резервная позиция) и оснащён 16 активными транспондерами в С-диапазоне, 20 активными транспондерами в Ku-диапазоне и одним активным транспондером в L-диапазоне.

MIL OSI