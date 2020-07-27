А. Майоров: Традиционная конкурсная программа Фестиваля «София» в этом году пройдет в формате Всероссийской сетевой акции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор утвердил решение Организационного комитета по подготовке и проведению VI Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София», проведенного опросным путем.

Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси внес предложение о проведении конкурсной программы VI Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София» в дистанционном режиме Всероссийской сетевой акции в Интернете.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия напомнил, что 3 марта 2020 г. в рамках традиционной ежегодной встречи Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с тружениками социальной сферы села состоялось открытие Фестиваля «София-2020».

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В приветствии, направленном Председателем СФ участникам и гостям Фестиваля, отмечалось, что это мероприятие, проходящее по инициативе Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси, способствует формированию единого культурного пространства, сохранению духовного наследия народов России, культурно-исторической самобытности народов, появлению новых ярких имен.

«Принимая во внимание действие ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, предложение Благотворительного фонда о проведении конкурсной программы Фестиваля в новом формате поддержано», — отметил Алексей Майоров.

Членами Организационного комитета Фестиваля «София», в числе которых Народный артист России, солист Государственного академического Большого театра России, председатель правления Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси Владимир Маторин, протоиерей, настоятель Храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках Владимир Волгин, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия, утверждено в новой редакции Положение о конкурсной программе Фестиваля «София».

Алексей Майоров подчеркнул, что Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, который уже на протяжении ряда лет оказывает поддержку Фестивалю «София», обратится к руководителям субъектов РФ с просьбой поддержать его проведение в этом году в формате Всероссийской сетевой акции.

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