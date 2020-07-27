Вынесен обвинительный приговор бывшему заместителю главы ГО «город Якутск»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня Якутский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы ГО «город Якутск». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Установлено, что чиновник при содействии двух руководителей фирм оказывал давление на руководство строительной коммерческой организации в целях незаконного получения квартир в строящемся жилом доме.

Сумма ущерба, причиненная строительной фирме, превысила 165 миллионов рублей.

Подсудимым с прокуратурой Республики Саха (Якутия) заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил его к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

В отношении двух руководителей фирм предварительное расследование завершено, идет ознакомление с материалами уголовного дела.

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