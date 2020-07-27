В г. Санкт-Петербурге после вмешательства прокуратуры восстановлены права несовершеннолетних на жилье

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Кировского района г. Санкт-Петербурга провела проверку исполнения законодательства при использовании средств материнского капитала.

Установлено, что родители несовершеннолетних детей приобрели квартиру в ипотеку с использованием средств материнского капитала.

Однако в установленный законодательством срок отец не исполнил нотариальное обязательство об оформлении жилья в общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми.

Согласно законодательству жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского капитала, оформляется в общую собственность родителей и детей с определением размера долей по соглашению.

Выступая в защиту жилищных прав несовершеннолетних, прокурор направил в суд исковое заявление об обязании отца выделить детям равные доли в квартире.

Требования прокурора удовлетворены, решение суда вступило в законную силу.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI