В Карачаево-Черкесии Черкесский городской суд вынес приговор злоумышленникам, пытавшимся реализовать наркотические средства на территории ряда регионов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Черкесский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителей г. Санкт-Петербурга Максима Табуловича и Брянской области Александра Георгиева. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой, в значительном и крупном размерах).

Установлено, что Табулович создал и осуществлял руководство организованной группой с целью сбыта наркотических средств на территории Карачаево-Черкесской Республики и близлежащих регионов.

Продажу наркотиков сообщники планировали осуществлять с помощью тайников, информация о месте которых передавалась бы наркопотребителям после перевода денежных средств на счета электронной платежной системы.

Георгиев, получив в ноябре 2017 года от организатора данные о месте нахождения наркотических средств, перевез их из г. Железногорска Курской области в г. Черкесск Карачаево-Черкесской Республики с целью дальнейшего сбыта, однако был задержан на автовокзале сотрудниками полиции.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил Табуловича к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, Георгиева – 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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