Source: Russia – Council of the Federation

В честь Дня Военно-морского флота Российской Федерации состоялось возложение цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 годов.

В честь Дня Военно-морского флота Российской Федерации состоялось возложение цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 годов.

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В церемонии приняли участие Представитель Президента в ЮФО Владимир Устинов, врио Губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, представитель в Совете Федерации от исполнительной власти Севастополя Валерий Куликов, КуликовВалерий Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя почетные гости Города-героя.

30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 14 вспомогательных судов, около 30 летальных аппаратов и более 50 единиц техники армейского корпуса Черноморского флота участвовали в параде и военно-спортивном празднике.

Валерий Куликов

Зрители торжественных мероприятий смогли увидеть эпизоды военно-спортивного праздника, связанные с исторической высадкой и действиями диверсионно-разведывательной группы в ходе освобождения Севастополя в 1944 году. Также были показаны слаженные действия разнородных сил поражению отряда боевых кораблей условного противника.

Севастопольцам и гостям города было показано представление «33 богатыря», рассказывающее об истории создания и боевом пути Черноморского флота.

Завершилось празднование Дня ВМФ праздничным артиллерийским салютом над акваторией Севастопольской бухты.

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