Source: Russia – Council of the Federation

Традиционно празднование Дня Военно-морского флота Российской Федерации в Севастополе начинается с возложения цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 годов.

В церемонии возложения приняли участие Представитель Президента в ЮФО Владимир Устинов, врио Губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, сенатор от исполнительной власти Севастополя Валерий Куликов, КуликовВалерий Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя почетные гости Города-героя, прибывшие на торжественные мероприятия в честь Дня Военно-Морского флота.

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30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, 14 вспомогательных судов, около 30 летальных аппаратов и более 50 единиц техники армейского корпуса Черноморского флота приняло участие в параде и военно-спортивном празднике.

Черноморский флот продемонстрировал всю свою мощь и зрители торжественных мероприятий смогли увидеть новые эпизоды военно- спортивного праздника, связанные с исторической высадкой и действиями диверсионно-разведывательной группы в ходе освобождения Севастополя в 1944 году, а также были показаны слаженные действия разнородных сил поражению отряда боевых кораблей условного противника.

Также севастопольцев и гостей города впечатлило представление «33 богатыря», рассказывающее об истории создания и боевом пути Черноморского флота. Завершилось празднование Дня ВМФ праздничным артиллерийским салютом над акваторией Севастопольской бухты.

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