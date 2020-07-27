В Хакасии вынесен приговор о мошенничестве с земельным участком и получении взятки

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Абаканский городской суд Республики Хакасия вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Белоярского сельсовета Алтайского района и его знакомого. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение оружия и боеприпасов), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В суде установлено, что в 2012-2015 гг. глава сельского совета и его знакомый, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства путем обмана и злоупотребления доверием завладели находившимся в муниципальной собственности земельным участком площадью более 193 тыс. кв. м.

Кроме того, в 2016 г. глава сельсовета получил взятку в размере 800 тыс. рублей за совершение в интересах руководителя одного из крестьянских (фермерских) хозяйств незаконных действий в виде возможности предоставления земельного участка, а также за способствование в получении гранта на развитие семейных животноводческих ферм.

При обыске у бывшего чиновника обнаружены незаконно хранящиеся без соответствующих разрешений (лицензий) винтовка и патроны.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил бывшему главе сельсовета наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн рублей, а второму осужденному – в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее по иску прокуратуры республики в судебном порядке сделка, в результате которой подсудимые незаконно завладели земельным участком, признана недействительной в силу ничтожности.

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